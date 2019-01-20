ОБСЕ сообщила о смерти мужчины на КПП в Донбассе

Мирный житель умер на пункте пропуска "Станица Луганская" в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ

По решению Киева, с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.

"Примерно в 50 метрах от передовой позиции вооруженных сил Украины к северу от моста в Станице Луганской наблюдатели видели, что на асфальте лежало тело умершего мужчины, в возрасте 70-80 лет", — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что члены патруля поговорили с двумя дочерями умершего, которые сообщили, что их отец направлялся на неподконтрольную Киеву территорию, но у него случился сердечный приступ.