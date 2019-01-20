Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОБСЕ сообщила о смерти мужчины на КПП в Донбассе 

РИА Новости + ещё 1 14 минут назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Мирный житель умер на пункте пропуска "Станица Луганская" в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
По решению Киева, с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.
"Примерно в 50 метрах от передовой позиции вооруженных сил Украины к северу от моста в Станице Луганской наблюдатели видели, что на асфальте лежало тело умершего мужчины, в возрасте 70-80 лет", — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что члены патруля поговорили с двумя дочерями умершего, которые сообщили, что их отец направлялся на неподконтрольную Киеву территорию, но у него случился сердечный приступ.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Комментарии3
Происшествия , ОБСЕ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приступила к слежению за американским эсминцем318
В Москве убили вступившегося за девушку мужчину556
Погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах340
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
В центр Киева стянули силовиков178
Видео
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
05:23
Пранкеры не смогли дозвониться Путину
Общество
04:39
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ
В мире Украина
03:12
«Создал преступные схемы»: россиянина экстрадировали в США
Происшествия Статьи
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Другое
02:15
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси
Украина В мире
02:51
Путин окунулся в проруби на Крещение
Политика
00:45
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Политика
01:02
Почти импичмент: что ждет Трампа
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение