Срок задержания модели Н. Рыбки и тренера А. Лесли по делу о вовлечении в проституцию продлен на 72 часа

Срок содержания под стражей гражданки Белоруссии модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и тренера по личностному развитию Александра Кириллова (Алекс Лесли), подозреваемых по делу о вовлечении в проституцию продлен на 72 часа, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Нагатинского суда.

«Отложить рассмотрение дела на 72 часа — до 16:30 22 января», — огласила решение судья.

Соответствующее ходатайство подала защита А. Вашукевич для того, чтобы предоставить дополнительные материалы, которые необходимы для понимания. Прокуратура позицию защиты поддержала.

А. Вашукевич и А. Кириллова и еще двоих мужчин задержали 17 января 2019 г. в аэропорту Шереметьево. Их подозревают в преступлении, предусмотренного по ч. 2 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией в составе группы лиц»). По словам адвоката задержанных, уголовное дело было возбуждено еще в 2018 г. после обращения в полицию двух девушек.

В феврале 2018 г. полиция Таиланда арестовала А. Вашукевич и А. Кириллова и еще ряд граждан России и Белоруссии. Поводом стало проведение незаконных секс-тренингов для туристов. 15 января 2019 г. модель и тренер в суде Паттайи признали себя виновными. Их приговорили к условному сроку заключения, а затем 17 января депортировали из страны.