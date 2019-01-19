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Настя Рыбка попросила прощения у Дерипаски 

Рамблер 25 минут назад
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), задержанная сразу по прибытию в Россию из Тайланда, где она получила условный срок по делу об организации проституции, извинилась перед российским олигархом Олегом Дерипаской.
«Компрометировать его я больше не буду. Пускай расслабится. Реально, мне хватит. В одно время уголовные дела фабриковались в Таиланде, России, Белоруссии и Европе», — заявила она, сообщает паблик Daily Storm.
Настю Рыбку сдала полиции ее подруга
Настя Рыбка — ученица секс-гуру Алекса Лесли (Александр Кириллов). Ранее написала книгу о своих похождениях. В ней, в частности, рассказывалось, как она в компании других девушек проводила время на яхте некоего миллиардера, который приглашал туда же высокопоставленного российского чиновника. Рыбка подробно описывала, как руководствуясь советами своего наставника, соблазнила миллиардера.
После расследования Алексея Навального, который заинтересовался некоторыми эпизодами из книги, стало очевидно, что речь в ней идет якобы об Олеге Дерипаске и руководителе аппарата правительства Сергее Приходько.
В феврале прошлого года Вашукевич и Кириллов были задержаны в Тайланде, где проводили секс-тренинги, по обвинению в организации проституции. В четверг они были депортированы оттуда, а по прибытии в Москву моментально задержаны в рамках нового дела по ст. 240 ч. 2 УК, «вовлечение в занятие проституцией».
Комментарии18
Происшествия , Видео , Сергей Приходько , Олег Дерипаска , Алексей Навальный , Александр Кириллов , Таиланд
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