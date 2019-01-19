Настя Рыбка попросила прощения у Дерипаски

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), задержанная сразу по прибытию в Россию из Тайланда, где она получила условный срок по делу об организации проституции, извинилась перед российским олигархом Олегом Дерипаской

«Компрометировать его я больше не буду. Пускай расслабится. Реально, мне хватит. В одно время уголовные дела фабриковались в Таиланде, России, Белоруссии и Европе», — заявила она, сообщает паблик Daily Storm.

Настя Рыбка — ученица секс-гуру Алекса Лесли ( Александр Кириллов ). Ранее написала книгу о своих похождениях. В ней, в частности, рассказывалось, как она в компании других девушек проводила время на яхте некоего миллиардера, который приглашал туда же высокопоставленного российского чиновника. Рыбка подробно описывала, как руководствуясь советами своего наставника, соблазнила миллиардера.

После расследования Алексея Навального , который заинтересовался некоторыми эпизодами из книги, стало очевидно, что речь в ней идет якобы об Олеге Дерипаске и руководителе аппарата правительства Сергее Приходько

В феврале прошлого года Вашукевич и Кириллов были задержаны в Тайланде, где проводили секс-тренинги, по обвинению в организации проституции. В четверг они были депортированы оттуда, а по прибытии в Москву моментально задержаны в рамках нового дела по ст. 240 ч. 2 УК, «вовлечение в занятие проституцией».