Настю Рыбку сдала полиции ее подруга

На гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), задержанную в московском аэропорту Шереметьево , написали заявление две девушки. По данным «Ленты.ру», одной из них, предположительно, является Анастасия Давыдова, известная как Саша Травка.

По словам источника, Давыдова обвинила Вашукевич в вовлечении в занятие проституцией, после чего было возбуждено уголовное дело.

Обе девушки тесно связаны с белорусским секс-инструктором Александром Кирилловым (Алекс Лесли). Саша Травка стала известна после того, как в сентябре 2017 года пыталась совершить половой акт с прохожим на набережной Тараса Шевченко в Москве. Происходящее снимала на видео Настя Рыбка.

Вашукевич и Кириллова задержали 17 января в Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга. Московская полиция подтверждала, что им вменяется вовлечение в занятие проституцией.