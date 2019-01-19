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Настю Рыбку сдала полиции ее подруга 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
На гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), задержанную в московском аэропорту Шереметьево, написали заявление две девушки. По данным «Ленты.ру», одной из них, предположительно, является Анастасия Давыдова, известная как Саша Травка.
По словам источника, Давыдова обвинила Вашукевич в вовлечении в занятие проституцией, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обе девушки тесно связаны с белорусским секс-инструктором Александром Кирилловым (Алекс Лесли). Саша Травка стала известна после того, как в сентябре 2017 года пыталась совершить половой акт с прохожим на набережной Тараса Шевченко в Москве. Происходящее снимала на видео Настя Рыбка.
Вашукевич и Кириллова задержали 17 января в Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга. Московская полиция подтверждала, что им вменяется вовлечение в занятие проституцией.
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Комментарии20
Происшествия , Александр Кириллов , Аэропорт Шереметьево
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