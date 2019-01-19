Семь снарядов времен ВОВ обнаружили на стройке на Ленинградском шоссе

В ходе строительных работ на Ленинградском шоссе обнаружено семь снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило сообщение о том, что на стройке по адресу: Ленинградское шоссе, д. 58, стр. 14, обнаружено несколько предметов, напоминающих снаряды времен Великой Отечественной войны. Выставили оцепление. Предварительно, обнаружено семь снарядов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место происшествия направляются саперы.