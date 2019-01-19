«Подрывники» храма УПЦ в Сумах задержаны 

Полиция Украины совместно с сотрудниками СБУ задержали подозреваемых в подрыве пиротехники в Спасо-Преображенском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Сумы.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины, задержанные — двое молодых жителей Сум.
«Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано вчера в соборе по ул. Соборной», — отмечает ведомство.
Стало известно, что задержанные взорвали на пороге храма пиротехническое изделие.
Ранее протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН отметил, что не стоит расценивать отделение украинской православной церкви от Русской православной церкви как поражение.