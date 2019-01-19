Изнасилованная дознавательница приняла решение

Уволенная после скандала с изнасилованием уфимская дознавательница решила стать адвокатом

Дознавательница Гульназ Фатхлисламова, потерпевшая по делу об изнасиловании коллегами-полицейскими, решила работать адвокатом. О ее желании сменить профессию стало известно сегодня.

После увольнения из органов девушка подала документы, чтобы получить статус адвоката в Стерлитамаке . Для этого ей необходимо будет сдать письменный и устный экзамены, сообщает телеграм-канал Mash.

Накануне дознавательницу уволили за распитие спиртных напитков на рабочем месте.

Уфимское дело получило в России большой резонанс. 51-летний глава ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев , 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук обвиняются в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы, следователя-дознавателя.

По данным следствия, полицейские были нетрезвы, они отмечали повышение по службе. На гулянку девушку позвали начальники. Экспертиза ДНК показала, что задержанные причастны к изнасилованию.