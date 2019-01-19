Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уволенная после скандала с изнасилованием уфимская дознавательница решила стать адвокатом 

Рамблер 1 час назад
Дознавательница Гульназ Фатхлисламова, потерпевшая по делу об изнасиловании коллегами-полицейскими, решила работать адвокатом. О ее желании сменить профессию стало известно сегодня.
После увольнения из органов девушка подала документы, чтобы получить статус адвоката в Стерлитамаке. Для этого ей необходимо будет сдать письменный и устный экзамены, сообщает телеграм-канал Mash.
Накануне дознавательницу уволили за распитие спиртных напитков на рабочем месте.
Уфимское дело получило в России большой резонанс. 51-летний глава ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук обвиняются в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы, следователя-дознавателя.
По данным следствия, полицейские были нетрезвы, они отмечали повышение по службе. На гулянку девушку позвали начальники. Экспертиза ДНК показала, что задержанные причастны к изнасилованию.
Комментарии41
Происшествия , Видео , Эдуард Матвеев , Стерлитамак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса
Порошенко подготовил «много сюрпризов» на Донбассе337
Токио принудили к еще одним переговорам4
Известная актриса заявила о домогательствах Табакова
Трамп выступит с экстренным обращением к нации160
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Общество
02:21
Оскандалившаяся чиновница вымыла пол в больнице
Общество
00:40
Трамп выступит с экстренным обращением к нации
США В мире
01:15
Изнасилованная дознавательница приняла решение
Происшествия
03:56
Токио принудили к еще одним переговорам
Азия В мире
00:19
Арбенина записала видео из реанимации
Шоу-бизнес
04:14
Киев призвал к новым отношениям с Москвой
Украина В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение