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В Москве обокрали квартиру экс-главы Приморья 

BFM.RU + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Квартиру бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина обокрали в Москве на 7,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
В столичном главке МВД подтвердили факт кражи. «Неизвестный неустановленным способом проник в квартиру в Коробейниковом переулке, где из сейфа совершил кражу 1,5 млн рублей и ювелирных изделий, и скрылся», — сообщили в полиции. По данным ГУ МВД, кража могла быть совершена с 3 по 17 января.
Дарькин занимал пост губернатора Приморского края с 2001 по 2012 годы, после чего он был назначен замминистра регионального развития РФ и работал в этой должности до 2014 года. С 2015 года он является президентом «Тихоокеанской Инвестиционной Группы».
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