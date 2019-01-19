В Москве обокрали квартиру экс-главы Приморья

В столичном главке МВД подтвердили факт кражи. «Неизвестный неустановленным способом проник в квартиру в Коробейниковом переулке, где из сейфа совершил кражу 1,5 млн рублей и ювелирных изделий, и скрылся», — сообщили в полиции. По данным ГУ МВД, кража могла быть совершена с 3 по 17 января.

Дарькин занимал пост губернатора Приморского края с 2001 по 2012 годы, после чего он был назначен замминистра регионального развития РФ и работал в этой должности до 2014 года. С 2015 года он является президентом «Тихоокеанской Инвестиционной Группы».