В Аргентине расследуют убийство 17-летней заживо погребенной школьницы

Аргентине нашли тело заживо погребенной 17-летней жертвы маньяка. Преступник избил ее и похоронил живой, сообщает The Mirror.

17-летняя Августина пропала после того как отправилась в ночной клуб города Эсперанца в провинции Санта-Фе. Свидетели рассказали, что она садилась в автомобиль с мужчиной, которого позже идентифицировали как 39-летнего Пабло Трионфини. Он был основным подозреваемым. Полицейские пришли к нему домой и нашли повешенным. Обыск помещений дал результат: ботинки, испачканные землей.

Тело полуголой девушки обнаружили в неглубокой могиле. Одежда была разорвана, лицо в синяках. Эксперты не нашли следов изнасилования. В легких подростка обнаружили землю. Это свидетельствует о том, что ее похоронили живой, и она скончалась в мучениях.

Мотив убийства пока неясен. Основная версия — сексуальное нападение. Ранее подозреваемый и жертва не контактировали.

Зверское преступление вызвало волну протестов в городе.