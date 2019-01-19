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Умер легендарный участник КВН
Умер легендарный участник КВН

В Аргентине расследуют убийство 17-летней заживо погребенной школьницы 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
В Аргентине нашли тело заживо погребенной 17-летней жертвы маньяка. Преступник избил ее и похоронил живой, сообщает The Mirror.
17-летняя Августина пропала после того как отправилась в ночной клуб города Эсперанца в провинции Санта-Фе. Свидетели рассказали, что она садилась в автомобиль с мужчиной, которого позже идентифицировали как 39-летнего Пабло Трионфини. Он был основным подозреваемым. Полицейские пришли к нему домой и нашли повешенным. Обыск помещений дал результат: ботинки, испачканные землей.
Тело полуголой девушки обнаружили в неглубокой могиле. Одежда была разорвана, лицо в синяках. Эксперты не нашли следов изнасилования. В легких подростка обнаружили землю. Это свидетельствует о том, что ее похоронили живой, и она скончалась в мучениях.
Мотив убийства пока неясен. Основная версия — сексуальное нападение. Ранее подозреваемый и жертва не контактировали.
Зверское преступление вызвало волну протестов в городе.
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Происшествия , Аргентина
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