Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На границе Крыма задержали украинца 

Российская Газета + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали недалеко от автомобильного пункта пропуска "Джанкой" мужчину без необходимых документов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался 26-летний гражданин Украины, который находился в ночное время в нескольких сотнях метров от линии разграничения двух стран. За несоблюдение правил пересечения пограничной зоны, временного пребывания и передвижения по ней молодому человеку грозит админответственность по ч.1.1 ст. 18.2 КоАП РФ.
По информации погрануправления, в течение прошлого года было зафиксировано около 10 случаев нарушения правил пересечения границы, пограничный режим нарушило свыше 800 человек. Все они были привлечены к административной либо уголовной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 350 тысяч рублей.
Российская Газета: последние новости
Задержаны подозреваемые во взрыве пиротехники у храма в Сумах В Нью-Йорке сняли на видео взрыв моста через Гудзон Задержанного в Болгарии россиянина экстрадировали в США
Происшествия , ФСБ , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли «сокрушительный удар» по России35
В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса496
Путин окунулся в проруби на Крещение22
Изнасилованная дознавательница приняла решение111
Сирийские шейхи обратились к США13
Видео
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Другое
01:02
Почти импичмент: что ждет Трампа
США В мире
00:53
Партнерству NASA и России поставили диагноз
Наука и техника Статьи
02:21
Оскандалившаяся чиновница вымыла пол в больнице
Общество
03:33
В Киеве назвали срок «возвращения» Крыма и Донбасса
Украина В мире
02:53
Известная актриса заявила о домогательствах Табакова
Шоу-бизнес
00:40
Трамп выступит с экстренным обращением к нации
США В мире
01:15
Изнасилованная дознавательница приняла решение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение