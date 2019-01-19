На границе Крыма задержали украинца

Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался 26-летний гражданин Украины , который находился в ночное время в нескольких сотнях метров от линии разграничения двух стран. За несоблюдение правил пересечения пограничной зоны, временного пребывания и передвижения по ней молодому человеку грозит админответственность по ч.1.1 ст. 18.2 КоАП РФ.

По информации погрануправления, в течение прошлого года было зафиксировано около 10 случаев нарушения правил пересечения границы, пограничный режим нарушило свыше 800 человек. Все они были привлечены к административной либо уголовной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 350 тысяч рублей.