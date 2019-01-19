Униженной в полиции домохозяйке присудили компенсацию в пять тысяч рублей

"Сперва потребовали снять лифчик в присутствии мужчин. Потом поставили на колени, ударили головой о кафельный пол и до хруста надавили на лицо коленом…" — такие воспоминания остались у домохозяйки из города Кстово Нижегородской области после пребывания в местном отделении полиции. Кристину Морозову забрали в участок для проверки документов, но в итоге обвинили в уголовном преступлении. Правда, потом апелляционный суд дело закрыл, Кристину реабилитировали и даже назначили компенсацию: пять тысяч рублей.

"Поставили на колени, собаку избили граблями"

Эта история тянется уже больше двух лет. Поздно вечером 9 сентября 2016 года Кристина Морозова отправилась выгуливать собаку. Паспорт с собой, естественно, не взяла. В это время, так уж совпало, сосед женщины с пятого этажа решил перебраться по чужому балкону на свой. Мимо проезжали патрульные, которых такая сценка, естественно, заинтересовала.

"Видимо, полицейские подумали, что в той квартире происходит ограбление, а я стою на стреме, — предполагает Кристина. — Первым делом сотрудники направились ко мне, спросили документы. Но так как при себе их у меня не оказалось, потребовали, чтобы я проехала с ними в отделение. Я повиновалась".

Там, как утверждает Морозова, она порядка двух часов просидела в фойе — никаких объяснений о причине задержания ей не давали. Но и домой не отпускали. "А Кристину ведь с прогулки ждал сын. К тому же собаке нужно было дать лекарство. Видимо, на этой почве у нее произошла перепалка с сотрудниками полиции, после которой они решили поместить ее в специальное помещение для задержанных (СПЗ), в простонародье — "обезьянник", — уточняет адвокат Морозовой Владимир Смирнов

Дальше снова рассказывает Кристина:

"Полицейские завели меня в тесное помещение два на два метра, соединенное прозрачными дверями с двумя соседними камерами. Одна была пустая, а во второй сидели восемь мужчин. И вот на глазах у этих мужиков женщина-полицейский приказала мне снимать лифчик. Зачем — не объяснила. Снимай, и все тут. Я, естественно, сказала, что при мужчинах этого делать не буду. В ответ полицейская надавила мне на плечи, я опустилась на колени".

Здесь нужно пояснить: согласно приказу МВД , при помещении в СПЗ у задержанных изымают ремни и шнурки, а у женщин — еще и бюстгальтеры, в которых могут быть так называемые косточки. С этой целью полицейские и решили раздеть Кристину.

Когда снимать белье она отказалась, второй сотрудник полиции (Морозова настаивает, что это был мужчина) надел на нее наручники. После чего его напарница якобы ударила Кристину головой о кафельный пол. "Потом она надавила коленом мне на лицо. Сделала это с такой силой, что я почувствовала хруст костей, — утверждает Морозова.

Несмотря на все усилия, снять бюстгальтер с задержанной у полицейских не получилось, и они решили воспользоваться ножницами. "Прямо через горловину свитера мне вырезали лифчик, при этом раскромсав всю спину, — вспоминает домохозяйка.

Досталось и ее собаке — по словам Кристины, ту избили граблями. "В незнакомой обстановке она всегда начинает истошно лаять. Чтобы успокоить пса, мужчина-полицейский несколько раз ударил его граблями, которые в участке использовали вместо швабры. А потом еще брызнули газовым баллончиком".

"Сама упала на пол"

В таком состоянии: без лифчика, со слезящимися глазами и окровавленной таксой, утверждает Кристина, ее поместили в камеру для задержанных. Но уже через полчаса женщине стало плохо. Дело в том, что у нее астма, — дышать газом перцового баллончика ей категорически нельзя. Вызвали скорую. Сперва один раз, потом — второй. Правда, от госпитализации Морозова почему-то отказалась.

"Наутро мне сказали, что я должна идти в суд, только после этого меня смогут отпустить домой. Я законов не знаю, за всю жизнь у меня даже административных штрафов не было, потому и согласилась", — объясняет Кристина.

Ее осудили по двум статьям административного кодекса, назначили штраф в две тысячи рублей. Первый — за неповиновение сотрудникам полиции. "Это потому что я не согласилась раздеваться в присутствии посторонних мужчин", — объясняет Кристина. Второй — за мелкое хулиганство. "Якобы я была в состоянии алкогольного опьянения и даже разговаривала с деревьями. Но я не пью, да и дома меня ждал больной сын".

После суда Кристина обратилась в больницу, там сняли побои. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, перелом-трещину скуловой кости, а также перелом крыла клиновидной. А еще через пару дней к Морозовой домой, как она утверждает, приехали сотрудники полиции и сообщили, что раз она хочет на них писать заявление, то и они ее привлекут — за оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ).

Производство открыли довольно быстро, осудили Морозову тоже в рекордные сроки. Уже в марте ей вынесли приговор. А вот в деле о превышении должностных полномочий полицейскими (с большим трудом его все же возбудили) за это время даже не появились подозреваемые. Дело возбудили в отношении "неустановленных сотрудников" полиции.

"Хотя в том, чтобы их установить, ничего сложного нет. Достаточно просто провести опознание, — замечает адвокат Владимир Смирнов. —На протяжении полутора лет то велись какие-то формальные действия, то прекращались. И так трижды. В последний раз дело прекратили в конце ноября в связи с тем, что полицейские отрицают факт причинения телесных повреждений моей подзащитной".

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области РИА Новости сообщили, что сотрудники действовали по инструкции: "При доставлении данной гражданки в ОВД она вела себя агрессивно, выражалась нецензурно. Перед водворением в специальное помещение для задержанных женщина отказалась выполнять законные требования сотрудника полиции о производстве личного досмотра и стала оказывать активное сопротивление. Данная гражданка заявила о причинении ей телесных повреждений. Было возбуждено уголовное дело, но впоследствии оно было прекращено в связи с отсутствием в действиях сотрудников ОВД состава преступления".

А вот что утверждали полицейские во время очной ставки (протоколы есть в распоряжении РИА Новости):

"Морозова кричала, что всех уволит, размахивала руками. После этого сама упала на пол и начала пинаться ногами". Лифчик якобы был разрезан одним движением и аккуратно извлечен через ворот кофты.

Свет на произошедшее в полицейском участке могли бы пролить камеры видеонаблюдения. Но, как назло, как раз в те два часа, пока досматривали Морозову, в системе произошел сбой, поэтому запись не сохранилась.

Реабилитация за пять тысяч

Через год после инцидента Кристине удалось добиться прекращения уголовного преследования по статье 319 УК России. Апелляционная инстанция признала за ней право на реабилитацию. Как объясняет адвокат, согласно протоколу № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, любое наказание, за которое предусматривается лишение свободы, считается уголовным. "То есть даже если это административка и за нее положен арест, в трактовке Европейского суда данное правонарушение считается уголовным. Получается, что статья "мелкое хулиганство", по которой изначально осудили Кристину, в практике ЕСПЧ считается уголовной. А дважды за одно и то же преступление привлекать нельзя".

В конце минувшего года защита Морозовой обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного ей незаконным уголовным преследованием. Страдания женщины оценили в 250 тысяч рублей.

"Нужно понимать личность жертвы. Кристина никогда не привлекалась к ответственности, вела образ жизни домохозяйки. Для нее получить судимость — серьезный стресс. Она прошла обследование у психолога и психотерапевта, врачи обнаружили признаки депрессии. Кроме того, теперь она вряд ли сможет устроиться на работу в хорошую компанию. Ведь, даже если судимость погашена, в базах данных информация об уголовном преследовании остается".

Пятнадцатого января Кстовский городской суд вынес решение. Испорченную биографию Морозовой оценили в пять тысяч рублей. "Когда Кристина это услышала, она расплакалась. Ведь этот год мытарств по судам и следственным отделам дался ей очень тяжело, — разводит руками адвокат. — Мы, конечно, будем обжаловать это решение".