На Украине нетрезвый кондуктор угнал автобус

Инспекторы обратили внимание на автобус, который мчался по перекрестку на красный сигнал светофора.

На Украине нетрезвый кондуктор угнал рейсовый автобус и проехался на нем по городу. Инцидент произошел в городе Хмельницкий

Как уточняется в сообщении пресс-службы патрульной полиции по области, мужчина самовольно вышел на маршрут вместо водителя в пятницу, 18 января.

Инспекторы обратили внимание на автобус, который мчался по перекрестку на красный сигнал светофора. После того, как транспорт был остановлен, патрульные пообщались с водителем и заметили у него признаки алкогольного опьянения. В частности, тест показал 0,97 промилле.

Во время дальнейшей проверки стало известно, что это был не первый случай в биографии мужчины — менее года назад его уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушения.

Вместе с тем уточняется, что мужчина вовсе не был водителем автобуса, а работал обычным кондуктором. При этом водительского удостоверения его лишили год назад. В настоящее время решается вопрос о привлечении украинца к уголовной ответственности.