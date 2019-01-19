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На Украине нетрезвый кондуктор угнал автобус 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: npu.gov.ua
Инспекторы обратили внимание на автобус, который мчался по перекрестку на красный сигнал светофора.
На Украине нетрезвый кондуктор угнал рейсовый автобус и проехался на нем по городу. Инцидент произошел в городе Хмельницкий.
Как уточняется в сообщении пресс-службы патрульной полиции по области, мужчина самовольно вышел на маршрут вместо водителя в пятницу, 18 января.
Инспекторы обратили внимание на автобус, который мчался по перекрестку на красный сигнал светофора. После того, как транспорт был остановлен, патрульные пообщались с водителем и заметили у него признаки алкогольного опьянения. В частности, тест показал 0,97 промилле.
Во время дальнейшей проверки стало известно, что это был не первый случай в биографии мужчины — менее года назад его уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушения.
Вместе с тем уточняется, что мужчина вовсе не был водителем автобуса, а работал обычным кондуктором. При этом водительского удостоверения его лишили год назад. В настоящее время решается вопрос о привлечении украинца к уголовной ответственности.
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Происшествия , Хмельницкий
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