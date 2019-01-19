10 лет назад были убиты адвокат Маркелов и журналистка Бабурова

10 лет назад в центре Москвы были застрелены известный адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова . Преступление произошло днем в людном месте. Громкое убийство вспоминают и по сей день — ежегодно в Москве проводятся марши памяти, посвященные погибшим.

Выстрел из пистолета прогремел в центре Москвы напротив дома 1 на улице Пречистенка в 14:20 19 января 2009 года. Возле станции метро «Кропоткинская» киллер убил 34-летнего адвоката Станислава Маркелова, который представлял в суде интересы семьи чеченки Эльзы Кунгаевой, убитой полковником Юрием Будановым . Рядом с юристом шла журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, которая также получила огнестрельное ранение.

По словам свидетелей, нападавший был один — мужчина, одетый в черную куртку и черные брюки, а на голове у него была темно-зеленая шапка с прорезями для глаз. По данным следствия, он шел за адвокатом по пятам, а затем расстрелял в упор из пистолета его и Бабурову. После этого он скрылся в сторону метро «Кропоткинская». Задержать убийцу по горячим следам не удалось.

Шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов рассказал «Газете.Ru» , что корреспондентка могла получить ранение в голову в двух случаях:либо пыталась остановить преступника, когда тот стрелял в Маркелова, либо преступник целился непосредственно в нее.

«Она с Маркеловым была знакома раньше», — уточнил он.

Юрист погиб на месте. 25-летнюю Бабурову, студентку пятого курса вечернего отделения журфака МГУ , в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сразу же после этого ее взяли под охрану как важного свидетеля.

«Как только представится возможность и врачи разрешат опросить свидетельницу, следователи зададут пострадавшей несколько вопросов, которые, по их мнению, помогут выйти на исполнителей преступления», — сообщил РИА «Новости» источник в столичных силовых структурах.

Осуществить этот план не удалось. Бабурова скончалась, не приходя в сознание. До этого ей успели сделать операцию, которой руководил главный нейрохирург Москвы Владимир Крылов

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), его взял под личный контроль генпрокурор РФ Юрий Чайка . Место преступления было оцеплено сотрудниками ОМОН, там весь день работала оперативно-следственная группа. Все это время тело Станислава Маркелова находилось на месте преступления. В течение дня ни оружие убийства, ни одежду убийцы оперативникам найти не удалось. Зато на следующий день появилась информация об обнаружении на месте происшествия стеклянной гильзы.

Лично проследить за ходом этого дела вызвались также и в Общественной палате РФ . «Если сегодня будут убивать еще и адвокатов, говорить о том, что адвокаты смогут честно и добросовестно отстаивать интересы своих доверителей, будет очень сложно», — сказал РИА «Новости» член Общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена

Приоритетной версией убийства следователи назвали профессиональную деятельностью Маркелова.

«Следствие предполагает, что убийство мог совершить как профессиональный киллер, так и преступник-одиночка, который не согласен со взглядами, высказанными Маркеловым публично по вопросам правозащитной деятельности», — объяснили в Следственном комитете. Там также предположили, что девушку киллер застрелил после того, как она попыталась его остановить.

Маркелов направлялся в сторону метро из Независимого пресс-центра, где рассказывали журналистам о деле Буданова. Пресс-конференция называлась «Незаконный выход Буданова из колонии». На этом мероприятии присутствовала Бабурова — она была аккредитована туда как репортер «Новой газеты». Заместитель главного редактора издания Виталий Ярошевский объяснил, что она была внештатной сотрудницей и находилась там по заданию редакции.

На конференции Маркелов сообщил о возможности обращения в Международный суд по факту условно-досрочного освобождения Юрия Буданова, если в России все ходатайства по обжалованию этого решения будут исчерпаны. Юрист также рассказал о планах попросить территориальные подразделения Следственного комитета при прокуратуре РФ по Северному Кавказу подключиться к доследственной проверке действий Буданова в Чечне и возбудить уголовное дело в случае выявления тяжких преступлений.

Маркелов объявил, что намерен добиваться отмены незаконного, по его мнению, освобождения Буданова.

Один из способов сделать это — привлечь Буданова к ответственности по другим тяжким преступлениям, материалы которых фигурировали в его деле, отметил адвокат.

По словам правозащитника Льва Пономарева, незадолго до гибели Станислав Маркелов рассказывал, что ему поступали анонимные звонки с угрозами расправы — сразу после того, как он рассказал о планах насчет Буданова.

Пономарев рассматривал две версии случившегося. «Первая — месть за Буданова. Возможно, этот человек был на пресс-конференции, и услышанное заставило его выстрелить. Убийство в людном месте не выглядит как подготовленное», — обратил внимание правозащитник.

Вторая версия, по мнению Пономарева, связана с местью нацистов: «Маркелов был самым известным адвокатом в России, который выступал против нацистов. На нацистских сайтах висели угрозы его жизни, это абсолютно точно».

Впрочем, экс-защитник полковника Юрия Буданова почти сразу же сообщил, что его клиент не причастен к убийству Станислава Маркелова.

Об этом в день убийства адвоката заявил и сам Буданов.

«Зачем мне это нужно? Чем мне убитый или потерпевшая журналистка насолили? Ничем! Я человек, и то, что сегодня случилось в центре Москвы, для меня не только разбой, но и трагедия. Это гнусная, подлая провокация, к которой я не имею никакого отношения», — заявил Буданов «Комсомольской правде».

Убийство Эльзы Кунгаевой — не единственное громкое дело в профессиональном багаже Маркелова. Он также представлял интересы родственников жертв захвата «Норд-оста», чеченцев, пострадавших из-за сотрудника Ханты-Мансийского ОМОНа с позывным «Кадет», главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова , которого годом ранее избили неизвестные, и семей антифашистов и мигрантов, которых убили московские скинхеды.

О погибшей журналистке Анастасии Бабуровой известно немного. Как сообщили СМИ, она окончила школу в Севастополе с золотой медалью. После этого училась на факультете международного права МГИМО и факультете экономики и управления Черноморского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова. На момент смерти была студенткой факультета журналистики МГУ. Помимо «Новой газеты», Бабурова сотрудничала с «Известиями» , « Российской газетой », «Вечерней Москвой» и «Частным корреспондентом».

Убийцу молодых людей удалось найти не сразу. 4 ноября того же года по этому делу были арестованы националист Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис . Тихонову предъявили обвинения в убийстве двух лиц, незаконном обороте оружия и использовании поддельных документов Уголовного кодекса. Хасис обвинялась в убийстве и незаконном обороте оружия.

На первых допросах Тихонов взял всю вину на себя и заявил следователям, что выследил и убил Маркелова и Бабурову в одиночку. По данным следствия, причина убийства Маркелова — его активное участие в антифашистском движении и защита лиц, придерживающихся антифашистской идеологии. Бабурову же застрелили как очевидца убийства адвоката.

«Убийство Бабуровой было непредумышленным, я убил ее, потому что так получилось», — заявил подсудимый. В протоколе он объяснил, что следил за Маркеловым за несколько недель до убийства и несколько раз видел журналистку, которая обратила на него внимание. Изначально он не собирался стрелять в нее, но в последний момент испугался, что она впоследствии опознает его.

Через некоторое время Тихонов отказался от предыдущих показаний и признался, что брал всю вину на себя под угрозами расправы над его девушкой. Она проходила по делу как соучастница преступления. Уголовное дело Тихонова и Хасис передали в Мосгорсуд только в январе 2011 года.

Решение в отношении обвиняемых было принято в начале мая того же года: Тихонова судья приговорил к пожизненному заключению, а Хасис — к 18 годам колонии.

Суд также удовлетворил гражданский иск родителей Бабуровой к Тихонову. Изначально в нем указали сумму в пять млн рублей, но судья снизил ее до 2,04 млн руб. Тихонова обязали оплатить судебные издержки семье убитой. Родители Бабуровой заявили, что деньги «пойдут на благотворительность».

С 2010 года 19 января в Москве ежегодно проходят марши памяти Маркелова и Бабуровой. В них традиционно участвуют сотни людей, вдохновленные деятельностью адвоката и журналистки.

Последнее шествие проходило от Нового Арбата до улицы Пречистенка, где произошло убийство. Участники акции несли цветы и фотографии погибших. Их сопровождали наряды полиции, бойцы ОМОНа и Росгвардии.