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Выброшенный из окна пёс едва не убил ростовскую пенсионерку 

News.ru 28 минут назад
Фото: pixabay.com
Пьяный мужчина выбросил из окна шестого этажа собаку, которая едва не приземлилась на пожилую женщину в Ростове-на-Дону. При этом сам злоумышленник утверждает, что животное хромает из-за того, что попало под машину.
«У них как раз в ту ночь было шумно, в той квартире. Пенсионерка испугалась, её собака испугалась тоже — у животного начался эпилептический припадок. Женщина быстренько поднялась к себе домой», — рассказала дочь очевидицы происшествия Виктория в беседе с «360».
Девушка подала заявление в полицию, где должны были назначить следователя, однако, по её словам, этого так и не сделали, поскольку «все сотрудники уехали на Крещение».
Действия хозяина пса попадают под статью 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), отметила председатель Ассоциации специалистов и юристов по правам и защите животных «ЗООПРАВО» Анастасия Федюнина.
Ранее News.ru писал, что американский полицейский лишился должности после того, как расстрелял крошечную собачку чихуа-хуа, посчитав её «агрессивной». Когда видеозапись попала в прессу, мужчину уволили с должности заместителя шерифа округа Фолкнер в Арканзасе.
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Происшествия , Криминал , Анастасия Федюнина
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