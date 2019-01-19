На Украине в Спасо-Преображенском соборе прогремел взрыв

Сумах в притвор кафедрального Спасо-Преображенского собора забросили взрывное устройство, сообщили в Сумской епархии.

Инцидент произошел в пятницу во время богослужения, когда в соборе находилось много прихожан, однако никто из присутствующих не пострадал.

В пресс-службе полиции Сумской области заявили, что служитель собора сообщил правоохранителям, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая взорвалась. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Специалисты выяснили: предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенным зернами кукурузы", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте национальной полиции Украины.

В Украинской православной церкви взрыв в соборе связали с общим попустительским отношением к православным на Украине.