Полиция задержала подозреваемых во взрыве пиротехники в храме УПЦ в Сумах

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) задержали подозреваемых во взрыве пиротехники в пятницу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви в городе Сумы во время вечернего богослужения. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.

"Оба — молодые люди, жители Сум. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано вчера в соборе по ул. Соборной", — говорится в сообщении.

Вечером 16 января в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая взорвалась. Специалисты взрывотехнической службы выяснили, что предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы. В результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту в полиции открыли уголовное дело по статье "Хулиганство".

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и непризнанными церквями. Нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. Ситуация обострилась после создания так называемой Православной церкви Украины и предоставления ей томоса об автокефалии со стороны Константинопольского патриархата.