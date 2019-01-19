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Полиция задержала подозреваемых во взрыве пиротехники в храме УПЦ в Сумах 

ТАСС + ещё 20 1 час назад
Фото: Reuters
Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) задержали подозреваемых во взрыве пиротехники в пятницу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви в городе Сумы во время вечернего богослужения. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.
"Оба — молодые люди, жители Сум. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано вчера в соборе по ул. Соборной", — говорится в сообщении.
Вечером 16 января в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая взорвалась. Специалисты взрывотехнической службы выяснили, что предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы. В результате происшествия никто не пострадал.
По данному факту в полиции открыли уголовное дело по статье "Хулиганство".
После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и непризнанными церквями. Нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. Ситуация обострилась после создания так называемой Православной церкви Украины и предоставления ей томоса об автокефалии со стороны Константинопольского патриархата.
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Комментарии86
Происшествия , Криминал , Украина , СБУ , РПЦ
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