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В Ростове-на-Дону начали проверку данных о собаке, выброшенной из окна 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские организовали проверку информации о том, что мужчина выбросил собаку с шестого этажа дома в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
"Вчера в полицию поступило заявление о том, что 13 января в Ворошиловском районе Ростова с шестого этажа дома выбросили собаку. По данному заявлению организована проверка", — сказал собеседник.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что пьяный мужчина во время застолья в Ростове выкинул своего пса из окна шестого этажа. Животное приземлилось рядом с пенсионеркой, которая вышла на прогулку со своими питомцами, отмечается в сообщении.
По их данным, выброшенная собака переломала лапы и лежала у подъезда всю ночь, пока хозяин не забрал ее домой. Соседи написали заявление.
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