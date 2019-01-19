В Ростове-на-Дону начали проверку данных о собаке, выброшенной из окна

"Вчера в полицию поступило заявление о том, что 13 января в Ворошиловском районе Ростова с шестого этажа дома выбросили собаку. По данному заявлению организована проверка", — сказал собеседник.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что пьяный мужчина во время застолья в Ростове выкинул своего пса из окна шестого этажа. Животное приземлилось рядом с пенсионеркой, которая вышла на прогулку со своими питомцами, отмечается в сообщении.

По их данным, выброшенная собака переломала лапы и лежала у подъезда всю ночь, пока хозяин не забрал ее домой. Соседи написали заявление.