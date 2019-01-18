Сбившему девушку судье из Краснодара грозит арест

Военному судье из Краснодара Арсену Крикорову, сбившему девушку на пешеходном переходе, грозит до 15 суток ареста, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Если Крикорова признают виновником ДТП, с него могут также взыскать штраф или лишить прав на два года, добавили в прокуратуре

Ранее сообщалось, что Арсен Крикоров сбил девушку на пешеходном переходе в Краснодаре. Мужчина попытался скрыться с места происшествия и угрожал свидетелям аварии. По свидетельству очевидцев, Крикоров мог быть пьян.

После того, как информация о ДТР распространилась в СМИ и вызвала широкий резонанс, Крикоров написал заявление об отставке в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.