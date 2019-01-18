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Сбившему девушку судье из Краснодара грозит арест 

Рамблер 58 минут назад
Фото: кадр из видео
Военному судье из Краснодара Арсену Крикорову, сбившему девушку на пешеходном переходе, грозит до 15 суток ареста, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.
Если Крикорова признают виновником ДТП, с него могут также взыскать штраф или лишить прав на два года, добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что Арсен Крикоров сбил девушку на пешеходном переходе в Краснодаре. Мужчина попытался скрыться с места происшествия и угрожал свидетелям аварии. По свидетельству очевидцев, Крикоров мог быть пьян.
После того, как информация о ДТР распространилась в СМИ и вызвала широкий резонанс, Крикоров написал заявление об отставке в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Интерфакс , Краснодар
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