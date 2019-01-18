Найдены тела летчиков Су-34

Спасатели обнаружили в Татарском проливе тела двух летчиков столкнувшихся истребителей Су-34.

Их четырех членов экипажей истребителей один летчик найден живым, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Четвертый пилот пока не найден, спасательная операция продолжается.

«В поисковых мероприятиях задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолеты Ми-8. Также в районе катапультирования ведут поиск пять судов. Еще шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район поиска», — рассказали в пресс-службе Минобороны.

Ранее сообщалось, что над Татарским проливом в Хабаровском крае в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, пилотам удалось катапультироваться.