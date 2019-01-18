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«Просто космос»: Настя Рыбка в восторге от российского изолятора 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: Instagram
Задержанная в аэропорту "Шереметьево" Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) призналась, что ей очень нравятся условия содержания в ИВС ОМВД по району "Зябликово" в Москве. По ее словам, она впервые за последние месяцы смогла полежать на матрасе.
"Здесь просто космос. Пятизвездочный отель", — отметила она.
Рыбка добавила, что в тайской тюрьме она и другие задержанные чудом выжили. В частности, она пожаловалась на то, что им приходилось спать на бетонном полу.
В последние дни они сидели в камере без туалета, где им предложили справлять нужду прямо в угол помещения. Кроме того, Вашукевич пожаловалась на постоянные конфликты с сокамерниками. Всем не хватало места, сообщает "Московский комсомолец".
Рассказала она и о еде в тюрьме Таиланда. По ее словам, там кормили рисом раз в день.
"Причем, от него отказывались даже тайцы. Нормально меня покормили только здесь, в ИВС — наконец съела суп", — призналась Рыбка.
По ее словам, перед депортацией из Таиланда всех доставили в миграционную тюрьму, где им заявили, что им будет предъявлено обвинение в еще одном преступлении. Отпускать их не собирались, но вмешательство российского посла помогло им вырваться.
Рассказывая о произошедшем в "Шеремтьево", Вашукевич отметила, что не собиралась там оставаться. Однако в аэропорту она была задержана. Ей предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу. Она отказалась, отметив, что может обо все рассказать потом.
На это девушке было сказано, что в "Шереметьево" нет транзитной зоны. Ей поставили штамп о том, что она находится на территории России, а затем "повязали".
Между тем, отмечается, что после задержания Рыбка заболела. Из "Шереметьево" ее увезли в холодном автозаке с выключенной печкой. Одета девушка была не по погоде, и у нее очень быстро поднялась температура. Как сообщает РИА Новости, к девушке в изолятор пришлось вызывать скорую.
Накануне, 17 января, в "Шереметьево" были задержаны Настя Рыбка, а также Александр Кириллов (Алекс Лесли). Им вменяют вовлечение в занятия проституцией. Также задержаны Андрей Ижешко и Мария Жаркова. В Таиланде их осудили за организацию нелегального секс-тренинга, а также нарушении трудового законодательства страны.
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Происшествия , Александр Кириллов , Мария Жаркова , Аэропорт Шереметьево , Московский комсомолец , Москва
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