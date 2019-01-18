«Просто космос»: Настя Рыбка в восторге от российского изолятора

Задержанная в аэропорту "Шереметьево" Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) призналась, что ей очень нравятся условия содержания в ИВС ОМВД по району "Зябликово" в Москве . По ее словам, она впервые за последние месяцы смогла полежать на матрасе.

"Здесь просто космос. Пятизвездочный отель", — отметила она.

Рыбка добавила, что в тайской тюрьме она и другие задержанные чудом выжили. В частности, она пожаловалась на то, что им приходилось спать на бетонном полу.

В последние дни они сидели в камере без туалета, где им предложили справлять нужду прямо в угол помещения. Кроме того, Вашукевич пожаловалась на постоянные конфликты с сокамерниками. Всем не хватало места, сообщает "Московский комсомолец"

Рассказала она и о еде в тюрьме Таиланда. По ее словам, там кормили рисом раз в день.

"Причем, от него отказывались даже тайцы. Нормально меня покормили только здесь, в ИВС — наконец съела суп", — призналась Рыбка.

По ее словам, перед депортацией из Таиланда всех доставили в миграционную тюрьму, где им заявили, что им будет предъявлено обвинение в еще одном преступлении. Отпускать их не собирались, но вмешательство российского посла помогло им вырваться.

Рассказывая о произошедшем в "Шеремтьево", Вашукевич отметила, что не собиралась там оставаться. Однако в аэропорту она была задержана. Ей предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу. Она отказалась, отметив, что может обо все рассказать потом.

На это девушке было сказано, что в "Шереметьево" нет транзитной зоны. Ей поставили штамп о том, что она находится на территории России, а затем "повязали".

Между тем, отмечается, что после задержания Рыбка заболела. Из "Шереметьево" ее увезли в холодном автозаке с выключенной печкой. Одета девушка была не по погоде, и у нее очень быстро поднялась температура. Как сообщает РИА Новости, к девушке в изолятор пришлось вызывать скорую.