Насте Рыбке вызвали скорую помощь в следственный изолятор, передает телеграм-канал Mash.
По информации канала, Рыбке стало плохо после длительного пребывания в автозаке, в изоляторе у нее поднялась высокая температура, после чего к ней вызвали медиков.
Напомним, накануне Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и другие фигуранты дела об организации незаконного секс-тренинга в Паттайе были доставлены из Таиланда в Москву. В аэропорту Шереметьево их встретили сотрудники МВД. Четверо прибывших, в том числе Рыбка и ее наставник Алекс Лесли (Александр Кириллов), были задержаны по подозрению в вовлечении в занятие проституцией.