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Пассажиры сгоревшего в Сочи самолёта хотят отсудить миллионы 

News.ru 1 час назад
Фото: Булкин Сергей/News.ru
Четыре пассажира, пострадавшие во время жёсткой посадки самолёта Boeing-737 в аэропорту Сочи, намерены отсудить у авиакомпании Utair более 14 млн рублей. При этом сам перевозчик предлагает компенсировать только 123 тысячи рублей, рассказал адвокат Андрей Лухин.
«Суммы в каждом случае разные, в зависимости от конкретной ситуации и потерь. Состоят они из морального ущерба, материального: пришли в негодность во время эвакуации телефоны, ручная кладь, вещи и так далее. А также из расходов на врачей: у кого-то перелом позвонка, у кого-то сотрясение, у кого-то возникла аэрофобия после этого случая», — пояснил защитник в беседе с «360».
Пострадавшие намерены подать иск на следующей неделе. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней.
Как писал News.ru, инцидент произошёл в ночь на 1 сентября. Авиалайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и упал в русло реки. Во время ЧП самолёт получил существенные повреждения и загорелся. Пострадали 18 человек из 170, находившихся на борту. Возбуждено уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).
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Происшествия , ЮТэйр , Сочи
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