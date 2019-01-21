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Названа причина столкновения двух Су-34 над Японским морем 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Высокопоставленный военный источник рассказал об обстоятельствах и причинах столкновения двух Су-34 над Японским морем. Как известно, в результате бомбардировщики разбились, двое членов экипажей погибли, один был спасен, и еще один разыскивается до сих пор.
В Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах» сообщается, что эту версию обстоятельств трагедии обсуждает сейчас руководство ВВС РФ.
Отмечается, что три самолета шли группой, друг за другом. Ведущим была дана команда на разворот, однако второй ведомый во время разворота не выдержал заданные параметры строя, отстал или отошел в сторону.
«Ведомый совершил непростительную ошибку. Он попытался самостоятельно вернуться в строй, пристроиться вновь за ведущим на свое место. Причем сразу, все еще при выполнении маневра. Но в развороте не пристраиваются к ведущему даже асы — это сложнейшая, почти невыполнимая задача», — говорится в сообщении Telegram-канала.
По данным источника, ведомый должен был дождаться завершения разворота, после чего запросить разрешения вернуться в строй, однако нарушил инструкции.
«И пока он догонял ведущего — тот вышел из разворота. Ведомый не успел среагировать и врезался во впереди идущую машину. Посыпались осколки — и один из них попал в двигатель третьей машины, шедшей сзади. Именно она потом благополучно села, как сообщалось, «с отказавшим двигателем», — отмечается в сообщении.
Причиной произошедшего называется тот факт, что «летчик был недоученным» и не умел правильно держаться в летном строю.
Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах», как принято считать, ведется высокопоставленными действующими и отставными российскими военными.
Напомним, 18 января два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Пилоты катапультировались. Одного члена экипажей спасли, его эвакуировали в Хабаровск, тела двух других были обнаружены в море, еще один разыскивается до сих пор. После катастрофы было возбуждено уголовное дело.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в произошедшем.
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Происшествия , Армия , Деловая газета "Взгляд"
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