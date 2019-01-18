Полтора десятка россиян попали в больницу из-за шаурмы

В Воронеже 15 горожан обратились за медицинской помощью после того, как съели шаурму в одном из заведений общепита. Об этом в пятницу, 18 января, сообщается на сайте департамента здравоохранения Воронежской области.

Вызовы от местных жителей с идентичными симптомами поступали в скорую помощь с 16 по 18 января. «Состояние при поступлении — средней тяжести. Отмечалась высокая температура, боли в животе, диарея. Диагноз "сальмонеллез" подтвержден методом ПЦР у шести человек», — рассказали в ведомстве, добавив, что больные получают необходимое лечение и уже идут на поправку.

Отмечается, что все пациенты ели шаурму, приобретенную в киоске на улице Лизюкова в Северном микрорайоне города. Отравившиеся находятся на лечении в Воронежской областной клинической инфекционной больнице.

В июле прошлого года сообщалось, что в городе Кызыл (Республика Тыва) 96 человек отравились шаурмой из одного кафе. Выяснилось, что при приготовлении шаурмы использовался самодельный чесночный соус, в который добавлялись сырые яйца. Предприниматель не смог указать источник приобретения яиц.