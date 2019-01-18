В Донецкой области в частном доме обнаружены тела двух военных

В частном доме селе Калиновое Покровского района Донецкой области обнаружены тела двух украинских военнослужащих с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

«Сведения по этому факту внесены в ЕРДР как умышленное убийство двух и более лиц. Продолжается досудебное расследование, осуществляются оперативные и следственные действия», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что на Украине предлагают изменить правовой статус дезертиров.