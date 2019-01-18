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В Донецкой области в частном доме обнаружены тела двух военных 

RT на русском 1 час назад
Фото: МВД ДНР
В частном доме селе Калиновое Покровского района Донецкой области обнаружены тела двух украинских военнослужащих с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
«Сведения по этому факту внесены в ЕРДР как умышленное убийство двух и более лиц. Продолжается досудебное расследование, осуществляются оперативные и следственные действия», — сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что на Украине предлагают изменить правовой статус дезертиров.
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