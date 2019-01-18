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Невеста получила пулю во время свадьбы и все равно вышла замуж 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: ANI
В столице Индии Нью-Дели невеста получила пулевое ранение во время свадьбы, но отказалась отменять торжество. Об этом сообщает издание NDTV.
Девушка уже была готова взойти на помост, где она должна была по обычаю обойти с женихом вокруг огня семь раз, когда кто-то выстрелил в нее. Пуля задела ее ноги. Семья немедленно отвезла невесту в больницу, а только затем позвонила в полицию. Девушка призналась, что понятия не имеет, кто мог в нее стрелять.
Врачи отпустили невесту из больницы, и в тот же день молодые люди все же заключили брак, однако решили обойтись скромной церемонией.
Полиция опрашивает гостей в надежде вычислить стрелявшего.
В ноябре сообщалось о похожем инциденте во время свадьбы, также произошедшем в Нью-Дели: тогда неизвестные выстрелили жениху в плечо. Мужчина провел в больнице три часа и вернулся на торжество, но после этого ему снова пришлось отправиться в клинику.
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Происшествия , Индия , Нью-Дели
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