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Умер старейший мужчина на планете
Умер старейший мужчина на планете

Гибель семьи при взрыве скрывают от жителя Магнитогорска 

News.ru + ещё 1 18 января 2019
Фото: EMERCOM of Russia/Globallookpress.com
Гражданин Таджикистана Шухрат Улфатов до сих пор не знает, что при взрыве газа в Магнитогорске погибла вся его семья.
По словам его дяди Бахтиера Султонова, после трагедии мужчина впал в кому, из которой выше 10 января. Очнувшись, он жестами попытался выяснить судьбу своей жены и детей.
«Генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров ему сказал, что у них всё в порядке», — рассказал родственник пострадавшего.
Он добавил, что о гибели близких планируется сообщить, когда Улфатов пойдёт на поправку, передаёт URA.RU.
Названа сумма компенсации для жильцов дома в Магнитогорске
Ранее News.ru писал, что похороны семьи пострадавшего состоялись 7 января. Тела женщины и троих детей были доставлены на родину. Скорбная церемония прошла в Хатлонской области Таджикистана.
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