Гибель семьи при взрыве скрывают от жителя Магнитогорска

Гражданин Таджикистана Шухрат Улфатов до сих пор не знает, что при взрыве газа в Магнитогорске погибла вся его семья.

По словам его дяди Бахтиера Султонова, после трагедии мужчина впал в кому, из которой выше 10 января. Очнувшись, он жестами попытался выяснить судьбу своей жены и детей.

«Генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров ему сказал, что у них всё в порядке», — рассказал родственник пострадавшего.

Он добавил, что о гибели близких планируется сообщить, когда Улфатов пойдёт на поправку, передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что похороны семьи пострадавшего состоялись 7 января. Тела женщины и троих детей были доставлены на родину. Скорбная церемония прошла в Хатлонской области Таджикистана.