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Спецназовец случайно оказался на месте теракта и стал героем 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Военнослужащий британского спецподразделения SAS будет награжден за помощь в отражении атаки террористов в столице Кении Найроби, сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный военный источник.
По словам собеседника издания, бойцу спецназа, вероятно, будет вручен Крест Георга — высшая гражданская награда в Великобритании и Британском Содружестве, выдающаяся за мужественные поступки, совершенные не на поле боя. Церемония награждения пройдет тайно из-за опасений раскрыть личность военного.
«Он проявил выдающуюся храбрость и спас десятки жизней», — сказал источник.
В Найроби военнослужащий находился для обучения местных силовиков, пишет Daily Mail. В момент нападения боевиков на отельный комплекс DusitD2, которое произошло 15 января, он ходил по магазинам. Как утверждает осведомленный об инциденте ветеран SAS, услышав стрельбу, спецназовец взял экипировку и оружие, которые были в его автомобиле, и немедленно направился к месту атаки. Там он взял на себя руководство антитеррористической операцией и сам вошел внутрь комплекса, где поучаствовал в бою и помог спасти заложников.
Отмечается, что имя военного остается неизвестным, но его личность может быть скомпрометирована, поскольку его лицо оказалось на выложенных в интернет видеозаписях с места событий. В связи с этим мужчину скоро вывезут из Кении.
Жертвами теракта в Найроби, по последним данным, стал 21 человек, большинство из них кенийцы. Устроившие атаку боевики были убиты. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская радикальная группировка «аш-Шабаб», являющаяся крылом запрещенной в России международной террористической организации «Аль-Каида».
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Происшествия , Аш-Шабаб , Аль-Каида , Daily Telegraph , Кения , Найроби , Великобритания
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