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Охранники обокрали больных детей в Москве 

Рамблер 38 минут назад
В московском детском хосписе произошло чрезвычайное происшествие: новогодние подарки для маленьких пациентов украли. Полиция задержала охранников, которых и подозревают в краже. Один из задержанных рассказал, что он действительно взял две игрушки и пачку чая из подарков, которые предназначались тяжелобольным детям. Сотрудник ЧОПа намеревался передарить игрушки своему ребёнку.
Всё украденное охранниками уже нашли, в ближайшее время подарки передадут пациентам хосписа. Охранники находятся под подпиской о невыезде, против них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Происшествия , Видео , Криминал , Новости Москвы , Общество , Москва
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