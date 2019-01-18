Охранники обокрали больных детей в Москве

В московском детском хосписе произошло чрезвычайное происшествие: новогодние подарки для маленьких пациентов украли. Полиция задержала охранников, которых и подозревают в краже. Один из задержанных рассказал, что он действительно взял две игрушки и пачку чая из подарков, которые предназначались тяжелобольным детям. Сотрудник ЧОПа намеревался передарить игрушки своему ребёнку.

Всё украденное охранниками уже нашли, в ближайшее время подарки передадут пациентам хосписа. Охранники находятся под подпиской о невыезде, против них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».