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В Сочи осудили инженера за смерть мальчика в ливневке 

Мир24 + ещё 8 4 часа назад
Фото: МТРК «МИР» / Игорь Медведев
В Сочи суд признал виновным в гибели попавшего в ливневку мальчика заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток», передает «Российская газета».
Инженеру назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Он также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными полномочиями сроком на два года.
«Как выяснилось, ливневую канализацию на этом участке год никто не проверял, да и вообще выездов к месту специалистов попросту не было. Никто и не заметил опасности», — рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Изначально уголовное дело возбудили в отношении хозяина отеля, около которого находилась ливневка. Однако позднее его прекратили по соглашению сторон.
Инцидент произошел в поселке Лазаревское в начале августа прошлого года. Мальчик упал в ливневку и не смог оттуда выбраться.
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Происшествия , СКР , "Российская газета" , Сочи
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