В Сочи осудили инженера за смерть мальчика в ливневке

Сочи суд признал виновным в гибели попавшего в ливневку мальчика заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток», передает « Российская газета ».

Инженеру назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Он также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными полномочиями сроком на два года.

«Как выяснилось, ливневую канализацию на этом участке год никто не проверял, да и вообще выездов к месту специалистов попросту не было. Никто и не заметил опасности», — рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Изначально уголовное дело возбудили в отношении хозяина отеля, около которого находилась ливневка. Однако позднее его прекратили по соглашению сторон.

Инцидент произошел в поселке Лазаревское в начале августа прошлого года. Мальчик упал в ливневку и не смог оттуда выбраться.