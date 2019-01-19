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Настя Рыбка раскрыла подробности своего задержания 

Lenta.ru + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депортированная из Таиланда Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) рассказала о своем задержании в Москве и условиях содержания в тайской тюрьме. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По ее словам, она не собиралась оставаться в аэропорту «Шереметьево», но ее остановили и предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу, от чего девушка отказалась.
«Мне сказали, что в "Шереметьево" нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман», — сказала Рыбка.
При этом она отметила, что условия содержания в России по сравнению с Таиландом — пятизвездочный отель.
«Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские — там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры», — рассказала она.
Рыбка также добавила, что перед депортацией из Таиланда ее с Алексом Лесли (Александром Кирилловым) доставили в миграционную тюрьму. Там им, по словам девушки, заявили, что будет предъявлено обвинение в еще одном преступлении. Однако благодаря вмешательству российского посла компании удалось уйти.
О задержании Насти Рыбки стало известно 17 января. Она вместе с другими осужденными по делу об организации нелегального секс-тренинга была депортирована из Таиланда.
15 января Рыбка, Лесли и другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали свою вину. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО.
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Происшествия , Александр Кириллов , Аэропорт Шереметьево , ФСИН , Московский комсомолец , Москва , Таиланд
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