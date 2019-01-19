Настя Рыбка раскрыла подробности своего задержания

Депортированная из Таиланда Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) рассказала о своем задержании в Москве и условиях содержания в тайской тюрьме. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

По ее словам, она не собиралась оставаться в аэропорту «Шереметьево» , но ее остановили и предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу, от чего девушка отказалась.

«Мне сказали, что в "Шереметьево" нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман», — сказала Рыбка.

При этом она отметила, что условия содержания в России по сравнению с Таиландом — пятизвездочный отель.

«Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские — там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры», — рассказала она.

Рыбка также добавила, что перед депортацией из Таиланда ее с Алексом Лесли ( Александром Кирилловым ) доставили в миграционную тюрьму. Там им, по словам девушки, заявили, что будет предъявлено обвинение в еще одном преступлении. Однако благодаря вмешательству российского посла компании удалось уйти.

О задержании Насти Рыбки стало известно 17 января. Она вместе с другими осужденными по делу об организации нелегального секс-тренинга была депортирована из Таиланда.