Инцидент произошёл на улице Танковая. По информации издания, на женщину упала большая сосулька. Удар был такой силы, что женщина мгновенно потеряла сознание. По предварительной информации, пострадавшая скончалась.
Ранее стало известно, что в одной из столичных больниц скончался мужчина, на которого сосулька упала в Лялином переулке в центре Москвы. Пострадавший, желая сократить путь, проигнорировал ограждение, которое выставили коммунальщики около дома №20, где с крыши свисали массивы льда. В результате одна из сосулек упала на голову мужчине. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и поместили в реанимацию, где три дня спустя мужчина скончался.
Также в сети обсуждают видео падения сосульки на голову пенсионерки на Большой Декабрьской улице. На записи видно, как две ледяные глыбы срываются с крыши прямо в момент, когда около здания проходит женщина. В результате 72-летняя жительница Москвы была госпитализирована с раной височной области.