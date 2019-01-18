В Москве женщина скончалась от упавшей на голову сосульки

Инцидент произошёл на улице Танковая. По информации издания, на женщину упала большая сосулька. Удар был такой силы, что женщина мгновенно потеряла сознание. По предварительной информации, пострадавшая скончалась.

Ранее стало известно, что в одной из столичных больниц скончался мужчина, на которого сосулька упала в Лялином переулке в центре Москвы. Пострадавший, желая сократить путь, проигнорировал ограждение, которое выставили коммунальщики около дома №20, где с крыши свисали массивы льда. В результате одна из сосулек упала на голову мужчине. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и поместили в реанимацию, где три дня спустя мужчина скончался.