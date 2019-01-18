Следователи допросили Лесли и Рыбку 

За вовлечение в занятие проституцией Вашукевич и Кириллову грозит до шести лет лишения свободы.
Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, более известные как блогеры Настя Рыбка и Алекс Лесли останутся под стражей на время проведения расследования.
Депортированных из Таиланда «секс-инструкторов» сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево, при этом Вашукевич оказывала активное сопротивление, отказываясь подчиняться законным требованиям силовиков.
Из аэропорта Рыбку и Лесли доставили в столичный главк МВД для проведения следственных действий.
«Следственным подразделением столичной полиции продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). Задержаны двое мужчин и две девушки, вчера прибывшие авиарейсом из Королевства Таиланд», — сообщили в ГУ МВД РФ.
Максимальное наказание по статье, которую вменяют блогерам — шесть лет лишения свободы.
Вашукевич и Кириллов были задержаны в одной из гостиниц Паттайи в феврале прошлого года по обвинению в организации незаконной предпринимательской деятельности. В минувший вторник задержанные признали себя виновными, получили условные сроки лишения свободы и был депортированы в Россию.
Ранее стало известно о том, что пресс-служба посольства Белоруссии распространила заявление по поводу задержания Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова.
Дипломаты заявили, что изучают эту информацию.