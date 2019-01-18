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СК прокомментировал признание ИГ о взрыве в Магнитогорске 

Рамблер + ещё 13 27 минут назад
Фото: Пресс-служба Президента России/Илья Московец/TACC
Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко опровергла причастность террористов к взрывам в Магнитогорске и попросила не доверять заявлениям террористических организаций. Об этом сообщается на сайте СК.
Ранее в газете al-Naba, связанной с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), появилось сообщение, что террористы взяли на себя ответственность за взрывы в жилом доме и маршрутном такси в Магнитогорске.
Петренко подчеркнула, что для следователей приоритетной остается версия о взрыве бытового газа в доме. Она заявила, что эксперты и криминалисты не обнаружили следов взрывчатки или ее компонентов на месте происшествия.
Представитель СК отметила, что террористы приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.
В Магнитогорске 31 декабря обрушилась часть десятиэтажного жилого дома. Сообщалось, что там произошел взрыв бытового газа, из-за чего оказались разрушены два подъезда. Погибли 39 человек.
На следующий день, 1 января, произошел взрыв в магнитогорской маршрутке. В «Газели» находились три человека, они погибли. СМИ писали, что очевидцы услышали несколько хлопков, а затем автобус загорелся. В МВД причиной случившегося назвали «неисправность газового оборудования». Сообщалось, что в «Газели» находились баллоны с газом.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заверял, что происшествия в доме и в маршрутке не связаны между собой.
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Происшествия , Пожары , Магнитогорск
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