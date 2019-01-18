Два Су-34 столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе на Дальнем востоке. Об этом сообщает агенство ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае

"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", — цитирует ТАСС источник в силовых структурах региона.

В то же время РИА Новости сообщает об одном пропавшем с радаров истребителе Су-34. По данным агенства пилоты успели катапультироваться.