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Два Су-34 столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке 

Рамблер 32 минуты назад
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе на Дальнем востоке. Об этом сообщает агенство ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.
"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", — цитирует ТАСС источник в силовых структурах региона.
В то же время РИА Новости сообщает об одном пропавшем с радаров истребителе Су-34. По данным агенства пилоты успели катапультироваться.
Летевший рядом второй борт видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования, — приводит агентство слова своего собеседника.
Происшествия , Видео , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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