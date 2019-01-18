Мать ногой отпинала лежащего малыша 

Жительница Тюмени применила своеобразный метод воспитания. Её ребёнок начал капризничать, улёгся в снег и не желал вставать и идти домой. Тогда женщина начала пинать его ногами. Сделав пару ударов, она подняла его и потащила, однако через несколько метров малыш снова улёгся на снег. Тогда женщина несколько раз стукнула его рукой. Видео, сделанное очевидцем, разделило аудиторию на два лагеря: одни комментаторы сочли, что мать переходит границы, и осудили её, другие решили, что иногда применение грубой силы оправдано. В настоящий момент проводится проверка инцидента УМВД РФ по Тюменской области.