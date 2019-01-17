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В Германии авиапассажир пытался пронести на борт змею в своих брюках 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: Main Customs office Schönefeld
В Германии в берлинском аэропорту Шёнефельд был задержан пассажир, который пытался пронести в самолет, летящий в Израиль, змею, спрятав ее в своих брюках, сообщает The Sun.
При обыске служба безопасности обнаружила 40-сантиметровую змею семейства удавов в тканевом мешке, который мужчина прятал у себя в брюках.
Транспортировка змей регулируется специальной конвенцией и требует отдельного разрешения, которого у мужчины не оказалось. Змея была конфискована и отправлена в центр спасения животных в Бранденбурге.
Контрабандисту грозит штраф.
Недавно агенты Управления транспортной безопасности США рассказали о самых необычных находках в багаже пассажиров, среди которых оказались поддельная бомба, живая кошка и перчатка Фредди Крюгера, снабженная лезвиями как у героя фильма ужасов.
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Происшествия , Германия , Израиль
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