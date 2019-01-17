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Рыбке и Лесли грозит до шести лет лишения свободы 

Рамблер 12 минут назад
Фото: соцсети
Московская полиция подтвердила задержание Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве, Лесли и Рыбка были задержаны в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по статье 240 УК РФ часть 2 («Вовлечение в занятие проституцией»).
Рыбку тут же задержали по прибытии в Россию
Фигурантам дела грозит до шести лет лишения свободы.
В пресс-службе ГУ МВД добавили, что помимо Лесли и Рыбки задержаны еще два человека. Сейчас они доставляются в подразделение полиции для проведения следственных действий.
Ранее сообщалось, что прибывшие из Таиланда Алекс Лесли, Настя Рыбка и другие фигуранты дела о незаконных секс-тренингах в Таиланде были задержаны в московском аэропорту Шереметьево сотрудниками МВД.
Происшествия , Аэропорт Шереметьево , МВД , ИТАР-ТАСС
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