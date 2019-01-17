Рыбке и Лесли грозит до шести лет лишения свободы

Московская полиция подтвердила задержание Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве, Лесли и Рыбка были задержаны в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по статье 240 УК РФ часть 2 («Вовлечение в занятие проституцией»).

Фигурантам дела грозит до шести лет лишения свободы.

В пресс-службе ГУ МВД добавили, что помимо Лесли и Рыбки задержаны еще два человека. Сейчас они доставляются в подразделение полиции для проведения следственных действий.