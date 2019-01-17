Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском магазине задержали мужчину за угрозу игрушечным пистолетом 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчину задержали в одном из магазинов в Театральном проезде за то, что он угрожал посетителям игрушечным пистолетом, сообщили РИА новости в четверг в пресс-службе ГУМВД по столице.
"16 января в 20.40 в полицию поступило сообщение, что неизвестный размахивает предметом, похожим на пистолет, в одном из магазинов на Театральном проезде. На место прибыли сотрудники и задержали мужчину 1996 года рождения с игрушечным пистолетом", — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
При этом источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что происшествие произошло в Центральном детском магазине.
Последние новости
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко Названы страны с самыми красивыми женщинами
Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкий выпад Порошенко и другие события дня19
Рыбке и Лесли снова грозит тюрьма26
Москва обвинила Киев в жестоком убийстве россиянина180
Предать веру: Рада приняла главный «безбожный» закон154
США выйдут из ДРСМД не с пустыми руками58
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Актера из «Глухаря» попытались обвинить в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение