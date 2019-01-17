В московском магазине задержали мужчину за угрозу игрушечным пистолетом

Мужчину задержали в одном из магазинов в Театральном проезде за то, что он угрожал посетителям игрушечным пистолетом, сообщили РИА новости в четверг в пресс-службе ГУМВД по столице.

"16 января в 20.40 в полицию поступило сообщение, что неизвестный размахивает предметом, похожим на пистолет, в одном из магазинов на Театральном проезде. На место прибыли сотрудники и задержали мужчину 1996 года рождения с игрушечным пистолетом", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

При этом источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что происшествие произошло в Центральном детском магазине.