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Опубликовано видео борьбы Рыбки с полицейскими при задержании в Шереметьево 

РИА Новости + ещё 49 12 часов назад
В Сети появилось видео задержания Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в московском аэропорту «Шереметьево». Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На обнародованных кадрах видно, что девушка отчаянно сопротивляется и не хочет добровольно сдаваться стражам порядка, говоря: "Я не хочу никуда ехать".
Чтобы произвести задержание, оперативники сначала попытались посадить ее в инвалидную коляску, а затем под руки выволокли девушку из помещения.
В столичном главке МВД ранее подтвердили РИА Новости факт задержания Лесли и Рыбки, уточнив, что их отправили в отделение полиции.
Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда вечером в четверг, 17 января. Их обвиняют по статье "Вовлечение в незаконное занятие проституцией", которая предусматривает до шести лет лишения свободы.
Рыбка, Лесли и еще шесть россиян и белорусов были задержаны в паттайском отеле почти год назад, в конце февраля 2018 года. Пятнадцатого января все обвиняемые признали себя виновными в нелегальной организации «секс-тренингов» и были приговорены судом к условным срокам заключения. После этого они были отправлены в центр временного содержания в Бангкок, где ожидали депортации в Россию и Белоруссию.
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Комментарии61
Происшествия , Видео , СНГ , Александр Кириллов , Аэропорт Шереметьево , МВД , РЕН ТВ , РИА Новости
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