Суд арестовал экс-гендиректора производителя водки «Пять озер» до 16 марта

Тверской суд Москвы арестовал экс-гендиректора производителя водки «Пять озер» — «Алкогольной сибирской группы» — Игоря Савельева на 2 месяца, до 16 марта, передает корреспондент RNS из зала суда.

«Суд постановил: ходатайство прокурора и стороны защиты об избрании в отношении подозреваемого Савельева меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, оставить без удовлетворения. Избрать в отношении подозреваемого Савельева Игоря Владимировича…меру пресечения в виде заключения под стражу. Установить строк задержания под стражей на два месяца, то есть до 16 марта 2019 года. Постановление может быть обжаловано в течение трёх суток», — огласил решение судья.

Представители защиты Савельева заявили, что намерены обжаловать решение суда.

Ранее в ходе заседания суда адвокат Савельева заявил, что экс-гендиректор «Алкогольной сибирской группы» подозревается в мошенничестве на сумму свыше 215 млн рублей.

16 января в АСГ сообщили, что Савельев был задержан в Москве. В компании отмечали, что причины его задержания не связаны ни с бизнесом АСГ, ни с его деятельностью в качестве гендиректора компании. Савельев уволился 15 января, в день задержания, сообщали в АСГ. Позже, 16 января, гендиректором была назначена действующий финансовый директор АСГ Елена Тябутова.

АСГ производит водку под марками «Хаски», «Пять озер», «Белая березка», «Тельняшка», следует из информации на официальном сайте компании.