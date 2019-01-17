Японские ученые в три раза занизили дозы радиации в Фукусиме

Первые замеры уровня радиационного фона в районе Датэ города Фукусима, полученные японскими радиологами два года назад, были занижены в три раза из-за "арифметических ошибок при анализе данных", сообщает газета Асахи симбун.

"Эта ошибка была абсолютно случайной. В любом случае, она не сильно повлияла на итоговые результаты у наблюдений. Даже в этом случае годичная доза радиации для жителей Датэ не превысит одного миллизиверта, что укладывается в международные нормы", — заявил Рюго Хайяно (Ryugo Hayano) из университета Токио (Япония).

Восемь лет назад произошла одна из самых тяжелых аварий на АЭС в истории Земли. Системы охлаждения сразу четырех реакторов АЭС "Фукусима-1" были выведены из строя в результате мощнейшего землетрясения и цунами. Это привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны, в результате чего в атмосферу, почву и в океан попали радиоактивные вещества.

Попадание больших количеств цезия-137 и ряда других опасных веществ в почву и грунтовые воды вынудило правительство Японии в апреле 2011 года эвакуировать жителей зоны радиусом в 20 километров от АЭС, и создать зону отчуждения радиусом в 30 километров, проживание в которой было признано небезопасным для человека.

Несмотря на очень трепетное отношение к слову "радиация" в Японии, в зоне отчуждения, в том числе и в районе Датэ в городе Фукусима, осталось жить несколько десятков тысяч человек, не пожелавших покидать родные дома по рекомендации правительства.

Хаяно и его коллеги на протяжении нескольких лет наблюдали за уровнями радиации в Датэ, выдав местным жителям специальные "накопительные" датчики радиации. Они представляют собой кусочки стекла, покрытые специальной пленкой, которая постепенно темнеет под действием ионизирующего излучения.

Если человек постоянно носит такую "стекляшку" с собой, то по ее потемнению можно определить, какую дозу радиации он получил за месяц, год или более продолжительные сроки. Эти замеры привели к неожиданным результатам — уровень радиации в окрестностях Фукусимы резко снизился за последние годы и город стал безопасным даже по меркам Японии.

Как передает Асахи симбун, недавно эти замеры были раскритикованы физиками из лаборатории KEK, занимающейся изучением физики высоких энергий. Они обратили внимание на то, что полученные дозы были подозрительно низкими не только для зараженной местности, но и для близлежащих уголков Японии, куда выбросы с АЭС не попадали.

Подобные обвинения заставили Хайяно и его коллег повторно перепроверить свои выкладки и признать, что они действительно были неправильными. Как утверждают сами радиологи, их ошибка заключалась в том, что они неправильно интерпретировали замеры с дозиметров, посчитав месячные показания результатами наблюдений за три месяца.

Позже вскрылись другие подробности, бросившие тень на репутацию авторов отчета. Во-первых, выяснилось, что замеры проводили не они сами, а представители местной мэрии, раздававшей "стекляшки" всем жителям района и заинтересованной в возвращении остальных горожан.

Во-вторых, треть "подопытных", около 27 тысяч жителей района Датэ, не давала разрешение на использование этих данных и передачу их третьим лицам, то есть Хайяно и его коллегам.