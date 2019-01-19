В Петербурге школьницу избили из-за сообщения в соцсети

Следственные органы выясняют обстоятельства избиения 13-летней школьницы в конце новогодних каникул в Красносельском районе Петербурга . После побоев шестиклассницу госпитализировали в состоянии средней тяжести. Психологи считают, что агрессивная манера решать конфликты среди подростков является маркером нашего времени.

Сама пострадавшая рассказала, что избили ее девочки, а нападение стало местью по ошибке за анонимное сообщение в соцсети "Вконтакте", к которому, по ее словам, она не имеет никакого отношения.

"9 января около 3 часов ночи в полицию поступила телефонограмма о том, что 9 января в 00:14 в состоянии средней тяжести была госпитализирована 13-летняя школьница", — сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Врачи диагностировали ушиб стенки живота, гематомы и ссадины параорбитальной области, левого предплечья, спины, левого бедра и голени. По данным пресс-службы городской полиции, 8 января около 22:00 в подъезде дома по улице Освобождения девочку избили несовершеннолетние.

По факту возбудили уголовное дело о причинении побоев, которое приняли к производству органы городского управления Следственного комитета . "В ходе следствия установлено лицо, совершившее данное преступление, не подлежащее уголовной ответственности в силу возраста", — говорится в официальном релизе ведомства.

Как сообщили в пресс-службе управления, "будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в том числе дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц компетентных органов и профильных служб".

В школе, где учится пострадавшая от побоев школьница, не стали комментировать ситуацию. "Обращайтесь в администрацию района", — сообщили в школьной администрации. В настоящее время комментарием районной администрации РИА Новости не располагает. В аппарате петербургского уполномоченного по правам ребенка попросили отправить запрос о комментарии, ответ на запрос пока не получен.

Месть по ошибке

Спустя несколько дней после нападения пострадавшая школьница опубликовала в соцсети видео из больницы, в котором рассказала о своем самочувствии и обстоятельствах нападения. Девушка сообщила, что ходить может, хотя это причиняет боль.

"Девочки позвали меня где-то в 10 часов вечера на разговор в подъезд. Я выхожу, мне говорят — пошли за дом, потому что здесь разговаривать не хотят… Я отказалась… Они поднимаются на мой седьмой этаж, бьют мне пощечину, так, что уши заложило, хватают за волосы, начинают бить об стену, потом толкают, бьют ногами. Били по лицу, по всему телу, только пару раз по лицу попали. В основном били по спине и по животу. Гасили как могли. Меня пыталась защитить оказавшаяся рядом соседка, ей сломали руку", — рассказывает девочка.

По ее словам, несмотря на шум, на лестничную клетку никто из соседей не вышел. "Мама услышала крики, вышла, я забежала домой, закрыли дверь, вызвали скорую. Вызвали полицию, взяли показания. Меня отвезли в больницу", — говорит девочка.

Она считает, что подростки напали по ошибке. По ее словам, они хотели отомстить ей за анонимное оскорбление в соцсети, которое она не писала.

"Я оказалась чересчур доверчива. Эта доверчивость меня и погубила. Первый раз в жизни так избили. Теперь я доверяю только своей семье", — признается девочка.

Агрессия, гормоны и соцсети

Повышенная агрессия в стремлении подростков решить конфликтные ситуации является не просто следствием особенностей возраста, но и маркером современной жизни, считает врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук Влада Титова.

"Есть подростковые реакции, свойственные возрасту, которые были во все времена. Это и стремление высвободиться из-под чрезмерного контроля, и стремление самостоятельно решать свои проблемы, декларация свободы и многое другое. Но в наши дни такие реакции сильно усугубляются наличием социальных сетей. Если раньше желание любого подростка выделиться и получить признание, авторитет и уважение было достижимо обычным путем "в реальности", то сейчас очень часто это достигается при помощи самоутверждения через "лайки" в соцсетях. Поэтому и уязвление там воспринимается очень остро. Социальные сети сильно искажают подростковые реакции, в том числе они могут провоцировать спонтанные агрессивные реакции, которые быстро возникают в таком возрасте, так как связаны с неустойчивостью гормональной системы подростков", — говорит психолог.

"Добавьте к этому большое количество агрессии, которое транслируется в интернете, эксплуатируется в сюжетах фильмов, по телеканалам в основе многих передач заметен общий рост агрессивности в поведении людей, — отмечает Титова. — Во время ток-шоу также редко кто придерживается норм культуры и морали. Во время дебатов предлагают грубо перебивать, унижать, оскорблять, иногда в ход идут и кулаки. Безусловно, молодежь впитывает это поведение как образец для подражания, как модель успешного поведения и разрешения конфликтов".

Не всегда готов

По мнению эксперта, возникшая ситуация — атрибут последних лет. "Подросткам сложно ориентироваться в современной среде, особенно в тех случаях, когда от воспитания самоустраняются родители под благовидным предлогом занятости на работе. В подростковом возрасте есть еще одна реакция — стремление к группированию со сверстниками. А в толпе, как известно, личная ответственность размывается, и каждый человек чувствует себя не более чем ее частью. И реакция агрессии здесь более сильная, поэтому иногда конфликтное выяснение ситуации заканчивается тяжелыми последствиями", — говорит эксперт.

Чего больше несут соцсети для подростков, вреда или пользы, вопрос остается сложным, признает психолог.

"Сегодня соцсети — фактор социализации, но хочу напомнить, что возрастные ограничения при пользования социальными сетями вводились изначально. Например, в Facebook такое ограничение составляет 14 лет, в некоторых странах подобный ценз достигает 16 лет. Не надо забывать, что психика ребенка более раннего возраста не всегда бывает готова к информации, которая может встретиться в соцсетях", — говорит Титова.

С другой стороны, полный запрет выхода в интернет для юных пользователей "со стажем", окажется травмирующим для их психики, добавила она.

Психолог уверена, что если ребенок с раннего возраста сидел в соцсетях, а в подростковом возрасте их отобрали, возможна травма для психики.