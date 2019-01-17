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Британия покусилась на российский корабль 

ТВ Центр + ещё 17 2 часа назад
Сухогруз "Кузьма Минин" арестован за долги судовладельца. Об этом рассказал координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.
Незадолго до этого судно Мурманского морского пароходства село на мель близ британского порта Фалмут. На борту находились 18 членов экипажа — граждан России.
Позднее у корабля обнаружили повреждение топливного бака. Затем его сняли с мели, и он встал на рейде порта. В итоге британские портовые власти задержали "Кузьму Минина" до завершения расследования инцидента, а также устранения повреждений, сообщает ТАСС.
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У сухогруза до инцидента у берегов Великобритании были неприятности и в Нидерландах. Он долгое время не мог выйти из порта Тернезен из-за коммерческих споров судовладельца с контрагентами. В какой-то момент у экипажа почти закончилась провизия. В итоге нидерландские моряки начали сбор денег на продукты для россиян.
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Происшествия , Видео , ФСБ , ИТАР-ТАСС
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