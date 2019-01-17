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Уральский мэр сбил ребенка и был признан невиновным 

Lenta.ru + ещё 5 56 минут назад
Фото: страница Алексея Лиханова в «Одноклассниках»
Мэр Верхотурья (Свердловская область) Алексей Лиханов признан невиновным после того, как сбил 12-летнего ребенка и скрылся с места ДТП, передает Ura.ru.
По информации издания, после обращения родителей в полицию было возбуждено дело по статье 12.24. КоАП («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).
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«Однако судмедэкспертиза признала телесные повреждения мальчика не причинившими вреда его здоровью. На этом основании дело было прекращено», — сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.
Инцидент произошел 24 октября. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube-канале «России-24»: на кадрах мальчик перебегает дорогу по пешеходному переходу, и в этот момент его сбивает внедорожник. Мэр выходит из машины, а затем садится обратно и покидает место аварии.
В больницу мальчика доставили родители. В травмпункте у ребенка диагностировали ушиб ноги.
«Мальчик сам меня сбил», — заявил тогда Лиханов изданию. Позже стало известно, что он является бывшим сотрудником правоохранительных органов, а также числится в местном отделении партии «Единая Россия».
В сентябре прошлого года Тюменский районный суд закрыл уголовное дело против председателя Тюменской городской думы и бывшего мэра Дмитрия Еремеева, которого признали виновным в аварии с двумя погибшими. Его оштрафовали на 160 тысяч рублей. 23 октября суд отправил его дело на доследование.
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Комментарии43
Происшествия , Единая Россия , ГИБДД , МВД , РИА Ura.ru , Верхотурье , Свердловская Область
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