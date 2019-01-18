Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

Ответственность за взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса, а также маршрутки в Магнитогорске взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка ИГ (Запрещена в РФ). Об этом сообщается в статье, опубликованной в газете боевиков «ан-Наба».

В публикации говорится, что сторонники террористов якобы заложили взрывное устройство в здании и привели её в действие. Своё долгое молчание боевики объяснили «соображениями безопасности устроивших теракт», пишет telegram-канал Directorate 4.

Никаких подробностей джихадисты не приводят, цитируя заявления российских властей о том, что следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске не найдено.