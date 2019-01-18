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Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске 

News.ru + ещё 1 54 минуты назад
Ответственность за взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса, а также маршрутки в Магнитогорске взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка ИГ (Запрещена в РФ). Об этом сообщается в статье, опубликованной в газете боевиков «ан-Наба».
В публикации говорится, что сторонники террористов якобы заложили взрывное устройство в здании и привели её в действие. Своё долгое молчание боевики объяснили «соображениями безопасности устроивших теракт», пишет telegram-канал Directorate 4.
Никаких подробностей джихадисты не приводят, цитируя заявления российских властей о том, что следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске не найдено.
Как писал News.ru, ранее некоторые СМИ высказывали версию, что причиной обрушения подъезда жилого дома 31 декабря и последующего взрыва микроавтобуса в Магнитогорске мог быть теракт, устроенный сторонниками ИГ. В СК заявили, что на месте обрушения дома не обнаружено следов взрывчатых веществ, а губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул, что взрыв в доме не связан с возгоранием маршрутки. Журналист Сергей Доренко предположил, что потенциальные террористы могли использовать бытовой газ для умышленного взрыва жилого дома в Магнитогорске.
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Комментарии28
Происшествия , Видео , Борис Дубровский , Сергей Доренко , Исламское государство , Магнитогорск
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