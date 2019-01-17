Ненадежные наручники позволили участникам банды GTA напасть на конвой

В Московском областном суде на процессе по делу о неудачной попытке побега участников банды GTA и перестрелки в здании суда 1 августа 2017 года дали показания силовики, пострадавшие в результате нападения. Об этом пишет «Медиазона».

Конвоир и двое полицейских рассказали, как пятеро подсудимых завладели оружием и устроили перестрелку, в результате которой четверо из пяти беглецов были убиты.

1 августа 2017 года Михаил Фортушняк вместе с напарницей Елизаветой Лукьяновой конвоировал пятерых бандитов. Все вместе они зашли в лифт после окончания судебного заседания по делу о нападениях банды GTA. По его словам, подсудимых наручниками приковывали к одной цепи, при этом у каждого из них оставалась свободной левая рука.

«Некоторые из наручников можно было расстегнуть булавкой, [некоторые] могли расстегнуться при сильном движении руки. Об особенностях наручников знали как конвоиры, так и конвоируемые. Более надежных наручников нам не выдавалось», — сообщил Фортушняк.

По его словам, подсудимые тщательно спланировали нападение, не стесняясь конвоиров, переговаривались между собой на своем родном языке.

«Буквально этаж проехали, раздался как бы возглас на ихнем языке, команда своего рода. И полетели удары, цепью били. Я пытался достать оружие, но у меня на руках повисли… Там еще места мало, буквально придавили и повисли на руках. Я не успел достать оружие. Меня душили, и от ударов сильных я потерял сознание. Они стали раскачивать лифт. Лифт остановился», — вспоминал конвоир.

Его напарница после двух ударов потеряла сознание, после чего бандиты забрали у них табельное оружие.

Полицейский Михаил Ананичев, осуществлявший физическое прикрытие конвоя, признался, что не успел достать табельное оружие в момент нападения и был ранен.

Его коллега Денис Коробчан, услышав крики и выстрелы, достал пистолет и снял его с предохранителя.

«Первый подсудимый выбежал из-за угла камеры, я открыл прицельную стрельбу… попал ему в грудь, после чего он упал, и я буквально на 5–10 секунд отвернулся. Поворачиваюсь, смотрю, тот, в кого я стрелял, он уже сидит…он начал наклоняться за оружием, я сделал прицельный выстрел… посмотрел на остальных лежащих на полу. Мне показалось, что один подсудимый, лежащий на животе, в него никто не попал. И он приподнял голову, открыл глаза. Начал приподниматься на локтях и тянуться за пистолетом, лежащим от него в сантиметрах 40–50. Ну, я сделал ему выстрел в спину», — рассказал полицейский.

Четырех участников банды GTA приговорили к пожизненному сроку.