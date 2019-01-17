Следственное управление СК России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о клевете после появления в СМИ сообщений о присутствии руководителя районной полиции на похоронах криминального авторитета в городе Амурске.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Как уточняется, арестованных и обвиняемых по делу пока нет.
«В январе 2019 года в средствах массовой информации и сети интернет размещены материалы о похоронах местного жителя, которые прошли в городе Амурске. В информационных сообщениях содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов», — цитирует kp.ru Илью Гудкова, руководителя пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю.
Ранее в социальных сетях появилось видео, где с большого расстояния запечатлена длинная похоронная процессия. Утверждалось, что в Амурске хоронили криминального авторитета, в связи с чем перекрыли движение. По сообщению комментатора, на похоронах якобы присутствовали сотрудники правоохранительных органов.
В ГУ МВД по региону и прокуратуре опровергли информацию о присутствии официальных лиц ведомств на похоронах.