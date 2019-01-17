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В Омске ягуар напал на дрессировщика 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Молодой ягуар напал на дрессировщика во время репетиции в цирке в Омске, он не получил тяжелых травм, сообщил РИА Новости в четверг представитель УМВД по региону.
По данным полиции, 16 января в больницу из цирка с травмами был доставлен дрессировщик.
"По предварительной информации, в ходе репетиции на него напал молодой ягуар. Мужчина был доставлен в медучреждение. По предварительной информации, тяжелых телесных повреждений у него не усматривается", — сообщил представитель управления МВД.
Полиция проводит проверку.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Омск
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