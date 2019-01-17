В Омске ягуар напал на дрессировщика

Молодой ягуар напал на дрессировщика во время репетиции в цирке в Омске , он не получил тяжелых травм, сообщил РИА Новости в четверг представитель УМВД по региону.

По данным полиции, 16 января в больницу из цирка с травмами был доставлен дрессировщик.

"По предварительной информации, в ходе репетиции на него напал молодой ягуар. Мужчина был доставлен в медучреждение. По предварительной информации, тяжелых телесных повреждений у него не усматривается", — сообщил представитель управления МВД.

Полиция проводит проверку.