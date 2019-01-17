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На Алтае жители 32 сел остались без света из-за аварии 

РИА Новости + ещё 1 44 минуты назад
Фото: © Fotolia / sean824
Более 9 тысяч жителей Республики Алтай остались в четверг без энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.
По данным ведомства, в 6.15 (2.15 мск) в Усть-Коксе произошло аварийное отключение линии электропередач 110 кВ.
"Без энергоснабжения находятся 32 населенных пункта, в которых проживает более девяти тысяч человек. Все 30 социально-значимых объектов в зоне отключения запитаны от резервных источников питания: больница, 12 ФАПов, 12 школ, 18 детских садов. Работа котельных не нарушена", — говорится в сообщении.
Энергетики на снегоходах и бурильно-крановых машинах объезжает линию для установления причины. На помощь коллегам выдвинулись бригады из соседних сел.
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Происшествия , МЧС , Алтай , Республика Алтай
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